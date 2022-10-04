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"Вражина в мінус": над Одесою українські сили ППО збили іранський дрон-"мопед"

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"Вражина в мінус": над Одесою українські сили ППО збили іранський дрон-"мопед"

Скриншот з відео

Над Одесою ППО збили ворожого дрона.

БпЛА намагався атакувати місто.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу Shahed-136. Вражина в "мінус". Дякуємо ППО", - написав спікер Одеської ОВА Євген Братчук.

Нагадаємо, іранські дрони-камікадзе Shahed 136, які почали використовувати окупанти, є доволі серйозною зброєю. Українські сили ППО будуть змушені витрачати свій не надто великий запас ракет, щоб впоратися з ними.

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