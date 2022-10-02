У ЗСУ пояснили, чому росіяни запускають іранські безпілотники групами

Загарбники роблять це для того, щоб якомога більше дронів долетіли до цілі або ж для виявлення української системи протиповітряної оборони.

Про це в етері телемарафону сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Це специфічна зброя, яка саме так у групових застосуваннях росіянами вважається більш ефективною. Тобто навіть якщо збили перший, другий продовжує виконувати завдання", - пояснила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" зазначила, що ЗСУ не виключають тих фактів, що іранські дрони намагаються виявити позиції української системи ППО, щоб атакувати її.

Українським системам ППО складно виявляти іранські дрони, проте їх видно за допомогою тепловізорів та добре чути через специфічний звук. Вона зазначила, що ЗСУ на півдні збили 29 іранських дронів, 12 - долетіли до цілі.

Гуменюк також розповіла, як триває контрнаступ на півдні, зауваживши, що ЗСУ мають успіх, проте коментувати військову операцію ще зарано.

Нагадаємо, іранські дрони-камікадзе Shahed 136, які почали використовувати окупанти, є доволі серйозною зброєю. Українські сили ППО будуть змушені витрачати свій не надто великий запас ракет, щоб впоратися з ними.

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