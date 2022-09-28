Іранські дрони проти ЗСУ: експерт пояснив, чим небезпечна нова зброя окупантів

Іранські дрони-камікадзе Shahed 136, які почали використовувати окупанти, є доволі серйозною зброєю. Українські сили ППО будуть змушені витрачати свій не надто великий запас ракет, щоб впоратися з ними.

Про це розповів висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник на Youtube-каналі ТСН.

"Насправді зброя доволі серйозна, Shahed 136 - це дрон-камікадзе, котрий має доволі важку бойову частину в 40 кг. Нагадаю, що 152-мм снаряд теж має приблизно таку вагу. Це дійсно зброя, яка може завдавати і на цю хвилину, на жаль, завдає нам деяких уражень. Однак, на мій погляд, вона жодним чином не переламає хід цієї війни. Не маю найменшого сумніву, що буквально за тиждень-другий наші сили ППО відпрацюють якісні алгоритми, як їх перехоплювати", - заявив Черник.

Як зазначив військовий експерт, єдиний доволі болючий момент - "на них доведеться тратити і так не доволі великий запас наших ракет".

"Наші ракети, які призначені для збивання великих повітряних цілей, будуть змушені перенацілюватися на малі", - пояснив він.

Водночас, експерт переконаний, що постачання сучасних систем ЗРК класу NASAMS дозволить Україні наростити захист свого неба до рівня 90%.

"Рано чи пізно і ця загроза буде ліквідована. Але якийсь час треба буде дуже ретельно ставитися до цього "гудіння мопеду" в повітрі", - наголосив він.

На запитання, скільки закупили в Ірану цих безпілотників, Черник відповів:

"Неможливо це сказати. Такі збройні угоди носять виключно таємний характер. Але думаю, що декілька сотень одиниць в них може бути. Не думаю, що йде на тисячі".

Варто зазначити, що російська армія в ніч проти 27 вересня знову атакувала Одещину трьома дронами-камікадзе. 26 вересня Росія також атакувала Одеську область дронами. Один був знищений силами протиповітряної оборони, два - влучили в об'єкт військової інфраструктури. Також Росія атакувала Миколаїв трьома іранськими дронами, вони були збиті.

Військовий експерт Петро Черник розповів, за що окупанти мстяться Одесі атаками безпілотників.

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