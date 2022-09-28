У Волинській області змінили тривалість комендантської години

Від сьогодні, 28 вересня, в області змінюється час комендантської години.

Від сьогодні, 28 вересня, комендантська година у Волинській області триватиме від 00:00 до 05:00 години ранку.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"На Волині змінено час комендантської години. Зокрема, комендантська година триватиме від 00:00 до 05:00. Відповідний наказ підписав сьогодні, зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області. Бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому" - зазначив він.

Погуляйко також нагадав, що перебувати на вулицях під час комендантської години мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну перепустку.

Нагадаємо, нещодавно час комендантської години змінили у Житомирській області.

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