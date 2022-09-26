У Житомирській області змінили тривалість комендантської години

Зміни будуть чинними від 26 вересня 2022 року.

У Житомирській області скоротили тривалість комендантської години.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Так, за рішенням Ради оборони Житомирщини від 26 вересня комендантська година на Житомирщині розпочинатиметься не о 23:00, а о 24:00 й триватиме до 5:00 ранку.

В ОВА нагадали, що у цей час категорично забороняється:

пересування вулицями населених пунктів;

виїзд з населених пунктів та в’їзд до них для цивільного населення.

Перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну перепустку. Правопорушників правоохоронці будуть притягувати до відповідальності.

Нагадаємо, що від початку жовтня в Миколаївській області комендантська година стане на дві години довшою. Вона триватиме від 22:00 до 06:00.

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