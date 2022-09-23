Експерт розповів, як українцям підготуватися до нового етапу війни

Суспільству потрібно відмовитися від тієї ейфорії, яка була після харківської операції. Розслаблятися ще зарано.

Українцям не можна розслаблятися та забувати про війну. Тому в першу чергу потрібно відмовитися від ейфорії, яка була у суспільства після харківської операції.

Так вважає військовий аналітик Петро Черник, про це він розповів в інтерв’ю виданню “Уніан”.

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За його словами, підготуватися до наступної фази війни, коли росіяни кинуть мобілізованих до України, можна за допомогою плідної роботи. В першу чергу, потрібно відмовитися від ейфорії щодо звільнених українських територій.

“Слід, навпаки, напружувати всі сили: мінувати території, де противник може завдати удару, нарощувати артилерійський ракетний потенціал, чекати на авіацію та щодня нещадно бити ворога. До України з кожним днем надходить все більше західної допомоги у вигляді важкого озброєння. Чекаємо на початок нового фінансового року у США. 100 мільйонів доларів, виділені Конгресом США на підготовку українських пілотів, будуть реалізовані. Не маю сумніву, що на пізню осінь або на початок зими у нас з'явиться дуже якісна й потужна авіація. Тобто з кількістю будемо боротися якістю”, - наголосив Петро Черник.

Також він додав, що перед зимою потрібно закрити потреби у величезній кількості буржуйок, щоб наші хлопці на передовій могли зігрітися. Та й загалом робити усе можливе, щоб український воїн був всебічно забезпечений. На цьому потрібно концентруватися.

Нагадаємо, що в Ізюмі поліція вилучила вже 427 тіл убитих і закатованих українців.

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