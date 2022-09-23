На Дніпропетровщині збили два ворожих безпілотника

Російські окупанти вдень 23 вересня направили на Дніпропетровщину два безпілотника. Їх збили повітряні сили.
На Дніпропетровщині вдень 23 вересня збили два ворожих безпілотників. Тому в деяких регіонах біло чутно звуки вибухів.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Хороші новини від повітряного командування “Схід”. Наші захисники збили над областю два ворожі безпілотники”, - наголосив Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що у Міноборони благають не повідомляти передчасно про звільнення українських населених пунктів.
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