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На Дніпропетровщині збили два ворожих безпілотника

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На Дніпропетровщині збили два ворожих безпілотника

фото / Повітряне командування "Схід"

Російські окупанти вдень 23 вересня направили на Дніпропетровщину два безпілотника. Їх збили повітряні сили.

На Дніпропетровщині вдень 23 вересня збили два ворожих безпілотників. Тому в деяких регіонах біло чутно звуки вибухів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Хороші новини від повітряного командування “Схід”. Наші захисники збили над областю два ворожі безпілотники”, - наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що у Міноборони благають не повідомляти передчасно про звільнення українських населених пунктів.

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