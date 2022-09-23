В Одесі стався вибух на АЗС (відео)

Надзвичайна ситуація на автозаправній станції у Київському районі Одеси не була пов’язаною із сьогоднішньою атакою ворожих дронів.

У п’ятницю, 23 вересня, коли російські окупанти атакували Одесу дронами іранського виробництва, на автозаправці WOG, розташованій у районі 7-ї станції Люстдорфської дороги у Київському районі міста, стався вибух.

Як повідомляє видання “Думская” з посиланням на місцеве управління ДСНС, надзвичайна подія не була пов'язана з ударом, який завдали росіяни.

За попередньою інформацією, через зварювальні роботи стався вибух парів нафтопродуктів із підземного резервуара. Зруйновано конструкції на території АЗС.

Момент вибуху зафіксували камери спостереження. Відео уже опублікували у соцмережах.

Інформації про жертви та постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, російські війська атакували Одесу 23 вересня іранськими дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки окупантів загинула людина.

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