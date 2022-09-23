В Одессе произошел взрыв на АЗС (видео)

Чрезвычайная ситуация на автозаправочной станции в Киевском районе Одессы не была связана с сегодняшней атакой вражеских дронов.

В пятницу, 23 сентября, когда российские оккупанты атаковали Одессу дронами иранского производства, на автозаправке WOG, расположенной в районе 7-й станции Люстдорфской дороги в Киевском районе города, произошел взрыв.

Как сообщает издание "Думская" со ссылкой на местное управление ГСЧС, чрезвычайное происшествие не было связано с ударом, нанесенным россиянами.

По предварительной информации, из-за сварочных работ произошел взрыв паров нефтепродуктов из подземного резервуара. Разрушены конструкции на территории АЗС.

Момент взрыва был зафиксирован камерами наблюдения. Видео уже опубликовано в соцсетях.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Напомним, российские войска атаковали Одессу 23 сентября иранскими дронами-камикадзе из акватории Черного моря. В результате атаки оккупантов погиб один человек.

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