Одесса была атакована дронами-камикадзе: погиб человек

Российские войска атаковали Одессу 23 сентября иранскими дронами-камикадзе из акватории Черного моря.
В результате атаки оккупантов погиб человек.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Одесса атакована дронами-камикадзе с моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы. Погиб один гражданский человек", – говорится в заявлении.
Также отмечается, что один беспилотник иранского производства Shahed 136 был сбит над морем силами противовоздушной обороны.
Напомним, ранее в этот же день в Сети сообщалось о звуках взрывов в Одессе и о беспилотнике в небе над городом.
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