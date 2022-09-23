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Одесса была атакована дронами-камикадзе: погиб человек

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Одесса была атакована дронами-камикадзе: погиб человек

Скриншот с видео

Российские войска атаковали Одессу 23 сентября иранскими дронами-камикадзе из акватории Черного моря.

В результате атаки оккупантов погиб человек.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Одесса атакована дронами-камикадзе с моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы. Погиб один гражданский человек", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что один беспилотник иранского производства Shahed 136 был сбит над морем силами противовоздушной обороны.

Напомним, ранее в этот же день в Сети сообщалось о звуках взрывов в Одессе и о беспилотнике в небе над городом.

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