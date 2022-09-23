Украинские военные уничтожили четыре иранских дрона-камикадзе

Борьба украинцев продолжается.
22 сентября, около 20.00 часов, в Николаевской области, воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбито сразу четыре российских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
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