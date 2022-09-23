Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские военные уничтожили четыре иранских дрона-камикадзе

Дата публикации
Просмотры
311
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские военные уничтожили четыре иранских дрона-камикадзе

Фото: Associated Press

Борьба украинцев продолжается.

22 сентября, около 20.00 часов, в Николаевской области, воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбито сразу четыре российских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Читайте также:

Избиение до обморока и массовые аресты: мобилизацию в России встретили протесты и жестким их подавлением

В освобожденной Борщовой оккупанты укомплектовывали позиции порнухой и вели огонь из колокольни.

Усложнение ситуации на Донетчине: оккупанты "Смерчами" засыпают частный сектор

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Смерть оккупантам - бойцы показали, как уничтожают врага с помощью дронов и самими беспилотниками-камикадзе

Смерть оккупантам - бойцы показали, как уничтожают врага с помощью дронов и самими беспилотниками-камикадзе

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация