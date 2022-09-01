Таропрогноз на сентябрь 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро – древняя система для гадания будущего, которая приобрела особую популярность в течение последних десятилетий. Она позволяет узнать, что же вы действительно чувствуете, преодолеть собственные страхи и вызовы, задуматься над прошлым и заглянуть в вероятное будущее. Поэтому эзотерик Елена Кузьмич подготовила для вас прогноз по картам Таро на ближайший месяц-сентябрь 2022 года.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта луны "Императрица"

Эта карта Таро свидетельствует о развитии, женственности, чувственном наслаждении, плодородии, сочувствии, творчестве, воспитании и удовлетворении жизнью. Она подсказывает, что пора сконцентрироваться на искусстве и красоте, жизни в гармонии с природой, желании быть экстравагантным, осознавать свои желания. Речь идет о творческом и несколько материнском аспекте женственности. Этот архетип обладает такими качествами, как плодородие и плодовитость.

Эта карта подсказывает, что следует искать позитив и гармонию в отношениях. Возможно вам понадобится воспитание своих чувств и осознание своей сексуальности. А что касается отношений, то вам придется управлять партнером или даже сыграть для него роль матери.

Также не стоит сомневаться в успехе ваших планов, даже самых рискованных.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта луны "Паж жезлов"

Эта карта рассказывает новый взгляд на вещи, энтузиазм и шанс. Она свидетельствует о желании идти в новом направлении, радостно воспринимать новые предложения, творческий энтузиазм, честность в делах, проверку собственных сил.

Эта карта подсказывает, что следует начать собственное дело, исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от возможных перспектив. Посмотрите на ситуацию с другой точки зрения. Добавьте больше оптимизма и страсти. Откройте себя этим чувством, получите удовольствие от жизни и чем больше уверенности и вдохновения вы вложите в свое дело, тем большего успеха добьетесь. Следует первым протянуть руку и проявить волю, чтобы добиться желаемого.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Двойка кубков"

Эта карта рассказывает о связи, партнерстве, прощении и примирении, гостеприимстве и теплом приеме, гармонии и сотрудничестве. Следует делить свои чувства с людьми ради хорошего результата. Вы должны уважать и принимать отличия друг от друга. Не стоит переделывать партнеров под себя.

Также нужно объединить свои силы с кем-то для взаимного обучения и бизнеса.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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