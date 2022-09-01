Таропрогноз на вересень 2022: що карти нам віщують

Карти Таро - давня система для ворожіння майбутнього, яка набула особливої популярності протягом останніх десятиліть. Вона дозволяє дізнатися, що ж ви насправді відчуваєте, подолати власні страхи та виклики, замислитися над минулим та зазирнути у ймовірне майбутнє. Тому езотерикиня Олена Кузьмич підготувала для вас прогноз за картами Таро на найближчий місяць - вересень 2022 року.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Імператриця"

Ця карта Таро свідчить про розвиток, жіночність, чуттєву насолоду, родючість, співчуття, творчість, виховання та задоволення життям. Вона підказує, що настав час сконцентруватися на мистецтві та красі, житті в гармонії з природою, бажанні бути екстравагантним, усвідомлювати свої бажання. Йдеться про творчий і дещо материнський аспект жіночності. Цей архетип володіє такими якостями як родючість та плодовитість.

Ця карта підказує, що слід шукати позитив та гармонію у стосунках. Можливо, вам знадобиться виховання своїх почуттів та усвідомлення своєї сексуальності. А щодо стосунків, то вам доведеться керувати партнером, або навіть зіграти для нього роль матері.

Також не варто сумніватися в успіху ваших планів, навіть найризикованіших.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Паж жезлів"

Ця карта розповідає новий погляд на речі, ентузіазм та шанс. Вона свідчить про бажання йти у новому напрямку, радісно сприймати нові пропозиції, творчий ентузіазм, чесність у справах, перевірку власних сил.

Ця карта підказує, що слід розпочати власну справу, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами та отримати натхнення від можливих перспектив. Подивіться на ситуацію під іншим кутом зору. Додайте більше оптимізму та пристрасті. Відкрийте себе цим почуттям, отримайте задоволення від життя і чим більше впевненості та натхнення ви вкладете у свою справу, тим більшого успіху доб'єтеся. Слід першим простягнути руку і проявити волю, щоб досягнути бажаного.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Двійка кубків"

Ця карта розповідає про зв'язок, партнерство, прощення та примирення, гостинність та тепле приймання, гармонію та співробітництво. Слід поділяти свої почуття з людьми заради хорошого результату. Ви повинні поважати і приймати відмінності одне від одного. Не варто перероблювати партнерів під себе.

Також потрібно об'єднати свої сили з кимось для взаємного навчання та бізнесу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Чи можуть планети змінити долю людини - ведичний астролог Ігор Нехаєв