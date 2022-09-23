Мобілізація не вирішить всіх проблем армії РФ, а деякі лише поглибить – Пентагон

Пентагон звернув увагу на проблему професійного командного складу, матеріально-тилового забезпечення, життєзабезпечення і бойового духу у лавах російської армії.

У США визнали, що оголошена диктатором Путіним мобілізація може вирішити проблему із нестачею особового складу російських окупаційних сил. Проте в армії РФ існує низка інших проблем, на вирішення яких мобілізація не вплине ніяк, але навпаки – лише поглибить.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, інформує "Європейська правда".

За його словами, Росія витратить трохи часу на підготовку, навчання й екіпірування новомобілізованих.

"Це (мобілізація. – Ред.) для Росії в багатьох відношеннях може вирішити проблему нестачі живої сили, але незрозуміло, чи це може вирішити питання командного складу, матеріально-тилового забезпечення, життєзабезпечення і, що важливо, бойового духу, що ми бачили на прикладі російських сил в Україні", – сказав Райдер.

Речник Пентагону уточнив, що не знає про обсяг названих вище проблем у російській армії, але припускає, що ці питання нікуди не зникли і продовжать переслідувати командування окупантів.

"Ми вже бачили ті системні виклики, які постали перед їхніми (російськими) силами, і, на мою думку, їм ще належатиме з ними розібратися", – підсумував він.

Раніше речник Пентагону Патрік Райдер розповів, чи вплине ядерний шантаж Путіна на допомогу Україні від США.

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