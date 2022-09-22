Зеленський: Путін уже програв війну

Володимир Зеленський наголосив, що Путін програв війну від першого дня, коли дав старт вторгненню російських військ в Україну.

Президент країни-агресора Володимир Путін вже програв війну проти України.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав інтерв'ю німецькому таблоїду BILD.

"Є ще держави у світі, які не зрозуміли, що Путін вже програв цю війну. Історично він програв. І не Україні. Зараз він програв уже своїй державі, він програв усьому світу. Він програв демократії. Тобто в цілому війна його програна”, - зазначив президент.

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Володимир Зеленський наголосив, що Путін програв війну від першого дня, коли дав старт вторгненню російських військ в Україну.

"Йому ніхто нічого не пробачить... Дітям цих військових, онукам цих військових - їм ніхто нічого не пробачить. Їм доведеться змінити цей курс. Їм доведеться не просто вибачатися. Хтось буде сидіти, хтось буде бігти, когось десь знайдуть, а комусь доведеться вибачатися. І не на рівних ногах", - підсумував президент України.

Володимир Зеленський дав інтерв’ю німецькому порталу Bild Що означає початок часткової мобілізації в РФ? Яку оцінку можна дати псевдореферендумам на тимчасово окупованих українських територіях? Відверто про вектори у стосунках між Україною та Німеччиною. Володимир Зеленський дав інтерв’ю німецькому порталу Bild. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 22 вересня 2022 р.

Нагадаємо, Зеленський розказав, чи закінчиться війна, якщо Путін втратить владу.

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