Зеленский: Путин уже проиграл войну

Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин проиграл войну с первого дня, когда дал старт вторжению российских войск в Украину.

Президент страны-агрессора Владимир Путин уже проиграл войну против Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал интервью немецкому таблоиду BILD.

"Есть еще государства в мире, которые не поняли, что Путин уже проиграл эту войну. Исторически он проиграл. И не Украине. Сейчас он уже проиграл своему государству, он проиграл всему миру. Он проиграл демократии. То есть в целом война его проиграна”, – отметил президент.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин проиграл войну с первого дня, когда дал старт вторжению российских войск в Украину.

"Ему никто ничего не простит... Детям этих военных, внукам этих военных — им никто ничего не простит. Им придется изменить этот курс. Им придется не просто извиняться. Кто-то будет сидеть, кто-то будет бежать, кого-то найдут, а кому-то придется извиняться. И не на ровных ногах", — подытожил президент Украины.

Владимир Зеленский дал интервью немецкому порталу Bild Что означает начало долевой мобилизации в РФ? Какую оценку можно дать псевдореферендумам на временно оккупированных украинских территориях? Откровенно о векторах в отношениях между Украиной и Германией. Владимир Зеленский дал интервью немецкому порталу Bild. Опубликован Офис Президента Украины Четверг, 22 сентября 2022 г.

Напомним, Зеленский рассказал, закончится ли война, если Путин потеряет власть.

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