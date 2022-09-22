Зеленский: Путин уже проиграл войну

Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин проиграл войну с первого дня, когда дал старт вторжению российских войск в Украину.
Президент страны-агрессора Владимир Путин уже проиграл войну против Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал интервью немецкому таблоиду BILD.
"Есть еще государства в мире, которые не поняли, что Путин уже проиграл эту войну. Исторически он проиграл. И не Украине. Сейчас он уже проиграл своему государству, он проиграл всему миру. Он проиграл демократии. То есть в целом война его проиграна”, – отметил президент.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин проиграл войну с первого дня, когда дал старт вторжению российских войск в Украину.
"Ему никто ничего не простит... Детям этих военных, внукам этих военных — им никто ничего не простит. Им придется изменить этот курс. Им придется не просто извиняться. Кто-то будет сидеть, кто-то будет бежать, кого-то найдут, а кому-то придется извиняться. И не на ровных ногах", — подытожил президент Украины.
Владимир Зеленский дал интервью немецкому порталу Bild
Что означает начало долевой мобилизации в РФ? Какую оценку можно дать псевдореферендумам на временно оккупированных украинских территориях? Откровенно о векторах в отношениях между Украиной и Германией. Владимир Зеленский дал интервью немецкому порталу Bild.Опубликован Офис Президента Украины Четверг, 22 сентября 2022 г.
Напомним, Зеленский рассказал, закончится ли война, если Путин потеряет власть.
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