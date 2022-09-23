Мобилизация не решит всех проблем армии РФ, а некоторые лишь усугубит – Пентагон

Пентагон обратил внимание на проблему профессионального командного состава, материально-тылового обеспечения, жизнеобеспечения и боевого духа в рядах российской армии.

В США признали, что объявленная диктатором Путиным мобилизация может решить проблему с нехваткой личного состава российских оккупационных сил. Однако в армии РФ существует ряд других проблем, на решение которых мобилизация не повлияет никак, но наоборот – только усугубит.

Об этом заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, информирует "Европейская правда".

По его словам, Россия потратит немного времени на подготовку, обучение и экипировку новомобилизованных.

"Это (мобилизация. – Ред.) для России во многих отношениях может решить проблему нехватки живой силы, но непонятно, может ли это решить вопросы командного состава, материально-тылового обеспечения, жизнеобеспечения и, что важно, боевого духа, что мы видели на примере российских сил в Украине", – сказал Райдер.

Спикер Пентагона уточнил, что не знает об объеме вышеперечисленных проблем в российской армии, но предполагает, что эти вопросы никуда не исчезли и продолжат преследовать командование оккупантов.

"Мы уже видели те системные вызовы, которые предстали перед их (российскими) силами, и, по моему мнению, им еще предстоит с ними разобраться", – подытожил он.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, повлияет ли ядерный шантаж Путина на помощь Украине от США.

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