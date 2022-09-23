В Николаеве раздались взрывы: находитесь в укрытии

В Николаеве слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Пока официального подтверждения прилетов от власти нет.

Находитесь в укрытии и не забывайте о правиле "двух стен".

Не пренебрегайте личной безопасностью.

Читайте также:

Обстрел Николаева – 8 ракет повредили драматический театр и железнодорожные пути