В Николаеве раздались взрывы: находитесь в укрытии

Враг атакует мирных граждан в городах.
В Николаеве слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Пока официального подтверждения прилетов от власти нет.
Находитесь в укрытии и не забывайте о правиле "двух стен".
Не пренебрегайте личной безопасностью.
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