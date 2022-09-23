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В Николаеве раздались взрывы: находитесь в укрытии

Дата публикации
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Время на прочтение
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В Николаеве раздались взрывы: находитесь в укрытии

Фото: pixabay.com

Враг атакует мирных граждан в городах.

В Николаеве слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Пока официального подтверждения прилетов от власти нет.

Находитесь в укрытии и не забывайте о правиле "двух стен".

Не пренебрегайте личной безопасностью.

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