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У Миколаєві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

Дата публікації
Перегляди
238
Час на прочитання
1 хв
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У Миколаєві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

Фото: pixabay.com

Ворог атакує мирних громадян у містах.

У Миколаєві чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Наразі офіційного підтвердження прильотів від влади немає.

Перебувайте в укритті і не забувайте про правило "двох стін". 

Не нехтуйте особистою безпекою. 

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Автор
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Дата публікації
Перегляди
238
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