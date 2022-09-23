У Миколаєві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

У Миколаєві чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Наразі офіційного підтвердження прильотів від влади немає.

Перебувайте в укритті і не забувайте про правило "двох стін".

Не нехтуйте особистою безпекою.

Читайте також:

Обстріл Миколаєва - 8 ракет пошкодили драматичний театр та залізничні колії