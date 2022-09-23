У Миколаєві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

Ворог атакує мирних громадян у містах.
У Миколаєві чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Наразі офіційного підтвердження прильотів від влади немає.
Перебувайте в укритті і не забувайте про правило "двох стін".
Не нехтуйте особистою безпекою.
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