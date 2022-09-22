Кадиров заявив, що в Чечні мобілізація не проводитиметься

"Дон-дон" заявив, що за час війни в Україні Чечня "перевиконала спущений план на 254%".

Скандальний голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в республіці мобілізація не проводитиметься.

Про це повідомляють "Кавказ. Реалії".

Сюжет із виступом Кадирова вийшов у вечірньому випуску новин на місцевому пропагандистському ЧДТРК "Грозний".

За його словами, мобілізація в Чечні не проводитиметься, адже за час війни в Україні республіка "перевиконала спущений план на 254%". Про який план йдеться, "дон-дон" не уточнив.

Крім того, Кадиров повідомив, що родичів близько 40 жінок, які намагалися напередодні провести в Грозному антивоєнний мітинг, вже мобілізовано та відправлено до України. Він пригрозив, що будь-кого, хто вийде на мітинг, чи їхніх родичів відправлятимуть "на передову".

Нагадаємо, що ще тиждень тому Кадиров заявляв, що Росія нібито воює з усім блоком НАТО, а тому він виступає за введення воєнного стану та мобілізацію.

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