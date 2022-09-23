В Конгрессе США призвали Пентагон ускорить поставки ударных беспилотников Украине

Двухпартийная группа членов Конгресса США обратилась к Пентагону с просьбой поскорее отправить Украине современные беспилотники.

Об этом говорится в письме, направленном министру обороны Ллойду Остину, которое получило CNN.

"Украина могла бы лучше противостоять российским угрозам с помощью передовых беспилотных авиационных систем или дронов, таких как MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper", — написала группа из 17 законодателей в письме Остину.

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По мнению конгрессменов, эти усовершенствованные системы беспилотных летательных аппаратов можно было бы разместить вдали от линии фронта войны. Беспилотники обеспечивали бы непрерывное наблюдение и точное отслеживание на большом расстоянии и целеуказании, необходимом для противодействия российским ракетам.

В письме законодатели подчеркнули, что важно вовремя завершить оценку того, отправлять ли беспилотники MQ-1C Gray Eagle, чтобы эта "тщательная оценка не происходила за счет жизней украинцев".

В Пентагоне заявили, что знают о запросе Украины на эти беспилотники.

"Мы знаем, что украинцы просили Gray Eagles или имеют интерес к Gray Eagles, однако никаких решений по этому поводу еще не было принято", — сказал спикер Минобороны США Патрик Райдер.

MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle — американские разведывательно ударные беспилотники, которые военные США и их союзники активно использовали в Ираке и Афганистане.

Напомним, что США доставляют очередную партию боеприпасов в Украину военно-транспортным самолетом Boeing C-17.

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