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Українські військові знищили чотири іранські дрони-камікадзе

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Українські військові знищили чотири іранські дрони-камікадзе

Фото: Associated Press

Боротьба українців триває.

22 вересня, близько 20.00 години, на Миколаївщині, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Смерть окупантам - бійці показали, як нищать ворога із допомогою дронів і самими безпілотниками-камікадзе

Смерть окупантам - бійці показали, як нищать ворога із допомогою дронів і самими безпілотниками-камікадзе

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
389
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