Українські військові знищили чотири іранські дрони-камікадзе

Боротьба українців триває.
22 вересня, близько 20.00 години, на Миколаївщині, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
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