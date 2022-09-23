Українські військові знищили чотири іранські дрони-камікадзе

22 вересня, близько 20.00 години, на Миколаївщині, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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