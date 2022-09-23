В Одессе слышны взрывы: в небе заметили, вероятно, иранский беспилотник (видео)

В Одессе 23 сентября слышны звуки взрывов и выстрелов, а в небе виден дым. В области объявлена воздушная тревога.

По предварительным данным, в Одесской области работает противовоздушная оборона.

Об этом пишет "Суспільне".

Местные Telegram-каналы пишут, что в небе над Одессой летают вроде бы иранские беспилотники. Также сообщается, что один из дронов якобы был сбит ориентировочно в районе порта.

"Похоже, враг применил в Одессе беспилотники-камикадзе Shahed 136 иранского производства", – пишет "Думская".

Заметим, россияне маскируют иранские беспилотники под названием "Герань-2": в течение 22 сентября ВСУ сбили четыре таких.