В Одесі чутно вибухи: у небі помітили, ймовірно, іранський безпілотник (відео)

В Одесі 23 вересня чутно звуки вибухів та пострілів, а в небі видно дим. В області оголошено повітряну тривогу.

За попередніми даними, на Одещині працює протиповітряна оборона.

Про це пише "Суспільне".

Місцеві Telegram-канали пишуть, що в небі над Одесою літають начебто іранські безпілотники. Також повідомляється, що один з дронів нібито було збито орієнтовно в районі порту.

"Схоже, ворог застосував у Одесі безпілотники-камікадзе Shahed 136 іранського виробництва", – пише "Думська".

Зауважимо, росіяни маскують іранські безпілотники під назвою "Герань-2": протягом 22 вересня ЗСУ збили чотири таких.