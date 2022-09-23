Одеса була атакована дронами-камікадзе: загинула людина

Внаслідок атаки окупантів загинула людина.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею боряться рятувальні служби. Загинула одна цивільна особа", – йдеться в заяві.

Також читайте Українські військові знищили чотири іранські дрони-камікадзе

Також зазначається, що один безпілотник іранського виробництва Shahed 136 був збитий над морем силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше цього ж дня у Мережі повідомлялося про звуки вибухів в Одесі та безпілотник у небі над містом.

Як вберегтися від мін – поради від вибухотехніків

Читайте також: