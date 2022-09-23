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Одеса була атакована дронами-камікадзе: загинула людина

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Одеса була атакована дронами-камікадзе: загинула людина

Скриншот з відео

Російські війська атакували Одесу 23 вересня іранськими дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря.

Внаслідок атаки окупантів загинула людина.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею боряться рятувальні служби. Загинула одна цивільна особа", – йдеться в заяві.

Також зазначається, що один безпілотник іранського виробництва Shahed 136 був збитий над морем силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше цього ж дня у Мережі повідомлялося про звуки вибухів в Одесі та безпілотник у небі над містом.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6250
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