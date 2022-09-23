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На Днепропетровщине сбили два вражеских беспилотника

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На Днепропетровщине сбили два вражеских беспилотника

фото/Воздушное командование "Восток"

Российские оккупанты днем 23 сентября направили на Днепропетровщину два беспилотника. Их сбили воздушные силы.

На Днепропетровщине днем 23 сентября сбили два вражеских беспилотника. Поэтому в некоторых регионах были слышны звуки взрывов.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

“Хорошие новости от воздушного командования “Схід”. Наши защитники сбили над областью два вражеских беспилотника”, — подчеркнул Валентин Резниченко.

Напомним, что в Минобороны умоляют не сообщать преждевременно об освобождении украинских населенных пунктов.

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