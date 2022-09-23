На Днепропетровщине сбили два вражеских беспилотника

Российские оккупанты днем 23 сентября направили на Днепропетровщину два беспилотника. Их сбили воздушные силы.
На Днепропетровщине днем 23 сентября сбили два вражеских беспилотника. Поэтому в некоторых регионах были слышны звуки взрывов.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
“Хорошие новости от воздушного командования “Схід”. Наши защитники сбили над областью два вражеских беспилотника”, — подчеркнул Валентин Резниченко.
Напомним, что в Минобороны умоляют не сообщать преждевременно об освобождении украинских населенных пунктов.
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