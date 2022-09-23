Сколько украинских воинов ежедневно погибает на войне с Россией — Зеленский обнародовал цифру

Президент Украины сказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину наших воинов погибло в пять раз меньше, чем российских оккупантов.

В войне России против Украины ежедневно погибает 50 воинов ВСУ.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Ouest-France.

"У нас есть оценки потерь за сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории", — заявил Зеленский.

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Президент Украины сказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину наших воинов погибло в пять раз меньше, чем российских оккупантов.

"Позиция наших военных — не называть точное количество погибших или раненых украинских военнослужащих. Главный вопрос — это точные данные. У меня есть данные, которые я получаю и которые мне предоставляют. Мы должны быть очень осторожны с цифрами, потому что речь идет о человеческих жизнях", – добавил президент.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 23 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 56 060 человек. Данные уточняются.

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