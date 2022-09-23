В Украине дорожают тепличные овощи, эксперты прогнозируют дефицит

На этой неделе в Украине резко выросли цены на тепличные овощи.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

"В настоящее время кризис в выращивании тепличных овощей уже затронул практически все страны ЕС. Подорожание энергоносителей, а также усложнение логистики повлекло за собой массовый отказ европейских производителей от зимнего сезона выращивания тепличных овощей. На сегодняшний день аналогичная ситуация сложилась и в Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что только с начала текущей недели отпускные цены на огурцы выросли в среднем на 25% и в настоящее время продажи этой продукции осуществляется в диапазоне 45-55 грн/кг. Теплические томаты за неделю подорожали в среднем на 29%. Так, помидоры стоят по 40-50 грн/кг.

По словам представителей тепличных комбинатов, такое стремительное подорожание тепличных овощей – это вынужденная мера. С приходом холодов многие производители уже начали обогревать свои теплицы. При этом следует учитывать, что украинским производителям сегодня очень сложно перейти на альтернативные виды топлива. Также есть часть украинских производителей, предприятия которых расположены на оккупированных территориях или повреждены в результате активных боевых действий, они также в этом сезоне не смогут продолжать работать.

Как пишет EastFruit, по мнению ключевых игроков рынка, в этом сезоне в Украине вполне может возникнуть дефицит как тепличных томатов, так и огурцов.

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Напомним, ранее Государственная служба статистики обнародовала данные о ценах на товары и услуги в августе. Отмечается, что на украинских рынках и в магазинах больше прибавили в цене яйца, сахар, сало и мясо. В то же время свекла, картофель и морковь наоборот подешевели.

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