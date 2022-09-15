В Украине подорожало сало: как изменилась цена

В августе средняя цена сала выросла на 6,5% – до 132 грн. В июле килограмм продукта стоил 124,58 грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отмечается, что с начала 2022 года сало подорожало на 26%. К слову, за один килограмм в январе просили около 105 грн.

Следует заметить, что уже в сентябре закупочные цены на свинину снова пошли вверх. В западных и центральных регионах цена свинины в живой массе преимущественно колебалась в пределах 68-70 грн за килограмм. Дефицит кондиционной свинины на востоке способствовал повышению цен до 70–73 грн.

Как сообщалось, в Украине за шесть месяцев полномасштабной войны выросла стоимость борщового набора. По состоянию на 31 августа 2022 кастрюля красного борща объемом на 3,5-4 л в среднем станет украинцам в 144 грн, что на 27% дороже, чем в довоенный период по состоянию на 23 февраля и на 52% дороже, чем в августе. 2021 года.

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