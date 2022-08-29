Почему ягоды и куриные яйца подешевели в Украине: ответ эксперта

Алексей Дорошенко – глава Ассоциации поставщиков торговых сетей – объяснил, влияют ли сложности с экспортом на цены на некоторые продукты.

"Многие считают, что чем больше останется у нас в стране, тем больше подешевеет этот продукт. К сожалению, это не так. Например, когда мы говорим о зерновых, о кукурузе, подсолнечнике. Здесь наоборот – чем больше мы сейчас сможем вывезти из Украины, тем более стабилизируется цена на мировом рынке и в нашей стране, в частности, потому что это и валюта в государственный бюджет, и поступления в бизнес, заработная плата. На сегодняшний день Украина обеспечена зерновыми на несколько лет вперед. Поэтому вопрос номер один - это экспорт. Что касается ягоды, то действительно в этом году мы не так сильно можем экспортировать в Европу", — сказал он.

По его словам, подешевели также и куриные яйца. А все потому, что есть ограниченный срок хранения. Потому нет экспорта, цена падает в Украине.

Ранее стало известно, что инфляция в Украине выросла до 22,2% по сравнению с периодом с января по август прошлого года. Больше всего цены выросли на транспорт — 24,8%. На продукты цены выросли на 21%, на образовательные услуги – на 16%, на алкоголь и табачные изделия – на 14%.

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