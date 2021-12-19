В Украине выросла стоимость круп: какая цена самых популярных

Больше всего выросла в цене гречка.
На украинских рынках и в магазинах за 11 месяцев 2021 выросла стоимость круп.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
На полках магазинов стоимость гречки выросла более чем на 23%. В ноябре килограмм крупы стоит более 46 грн, а в начале года – 37,5 грн. Килограмм пшена стоит более 18 грн. В то время как в январе за крупу просили 17,5 грн.
Рис вырос в цене почти на 15%: от 24,5 грн до более 28 грн за килограмм. Ячная крупа подорожала на две гривны: до 15 грн.
Изменились цены и на манную крупу. Если в январе килограмм стоил 16,2 грн, то уже в ноябре стоимость выросла почти до 17,7 грн.
Как сообщалось, в этом году в Украине новогодний стол за год подорожал более чем на 8%. Теперь его минимальная стоимость для украинской семьи из четырех человек около двух тысяч гривен. Эксперты в эту сумму включили традиционное новогоднее меню. Если приобрести еще какие-нибудь деликатесы, то средняя стоимость вырастет еще на 480 гривен.
Читайте также:
- Новый год 2022: на какие продукты прогнозируется скачок цен в конце декабря
- В Украине перед новогодними праздниками дорожают мандарины: какие цены
- Индекс оливье: сколько в этом году будет для украинцев приготовление новогоднего салата