В Украине выросла стоимость круп: какая цена самых популярных

Больше всего выросла в цене гречка.

На украинских рынках и в магазинах за 11 месяцев 2021 выросла стоимость круп.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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На полках магазинов стоимость гречки выросла более чем на 23%. В ноябре килограмм крупы стоит более 46 грн, а в начале года – 37,5 грн. Килограмм пшена стоит более 18 грн. В то время как в январе за крупу просили 17,5 грн.

Рис вырос в цене почти на 15%: от 24,5 грн до более 28 грн за килограмм. Ячная крупа подорожала на две гривны: до 15 грн.

Изменились цены и на манную крупу. Если в январе килограмм стоил 16,2 грн, то уже в ноябре стоимость выросла почти до 17,7 грн.

Как сообщалось, в этом году в Украине новогодний стол за год подорожал более чем на 8%. Теперь его минимальная стоимость для украинской семьи из четырех человек около двух тысяч гривен. Эксперты в эту сумму включили традиционное новогоднее меню. Если приобрести еще какие-нибудь деликатесы, то средняя стоимость вырастет еще на 480 гривен.

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