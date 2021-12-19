В Україні зросла вартість круп: яка ціна найпопулярніших

Найбільше виросла у ціні гречка.

На українських ринках і в магазинах за 11 місяців 2021 року зросла вартість круп.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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На полицях магазинів вартість гречки зросла на понад 23%. У листопаді кілограм крупи коштує понад 46 грн, а на початку року - 37,5 грн. Кілограм пшона коштує понад 18 грн. Тоді як у січні за крупу просили 17,5 грн.

Рис зріс у ціні на майже 15%: від 24,5 грн до понад 28 грн за кілограм. Ячна крупа здорожчала на дві гривні: до понад 15 грн.

Змінилися ціни і на манну крупу. Якщо у січні кілограм коштував 16,2 грн, то вже в листопаді вартість зросла до майже 17,7 грн.

Як повідомлялося, цього року в Україні новорічний стіл за рік здорожчав на понад 8%. Тепер його мінімальна вартість для української сім'ї з чотирьох людей майже дві тисячі гривень. Експерти до цієї суми включили традиційне новорічне меню. Якщо придбати ще якісь делікатеси, то середня вартість зросте ще на 480 гривень.

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