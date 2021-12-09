В Україні підскочили ціни на овочі: які і наскільки здорожчали

В Україні підскочили ціни на овочі: які і наскільки здорожчали

Практично не змінилися ціни на огірки, моркву і картоплю.

В Україні порівняно з минулим місяцем підскочили ціни на деякі овочі.

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Про це повідомляє портал "Мінфін".

"Індекс споживчих цін на продукти даної продуктової групи у грудні 2021 склав 107,88%. У порівнянні з попереднім місяцем в середньому ціни на ці продукти (ред. - овочі) збільшилися на 7,88%" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше здорожчали буряк і болгарський перець (на 26% і 20% відповідно). Так само додали у ціні і цибуля - на 16%, помідори – на 15%, часник – на 10% та капуста – на 8%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед новорічними святами в Україні здорожчають продукти. Експерти прогнозують, що ціни зростуть на 16-20%. Особливо здорожчання торкнеться овочів та м'яса.

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