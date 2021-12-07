Дзеркальна дата 12 грудня 2021: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Дзеркальна дата – це унікальний шанс для загадування бажань.

12 грудня 2021 року настане передостання дзеркальна дата року. Астрологи кажуть, що цей день має сакральну силу, коли з'являється шанс змінити свою долю. Сам всесвіт посилає доленосні підказки, яких слід бути уважними.

Тому читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Займіться внутрішньою трансформацією, каяттям та очищенням. Можливі непередбачувані події та зміни планів. Не бійтеся дозволяти собі почати щось спочатку.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Потрібно звернути увагу на внутрішні перетворення та трансформацію, це дасть можливість подолати всі сумніви. Пам'ятайте, що будь-які перешкоди приходять для того, щоб наповнити час силою.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Дозвольте собі любити, насолоджуватися життям, приймати подарунки долі. Пробудіть свої почуття любові та милосердя.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Оновіть свої життєві сили, перезапустіть усі внутрішні та зовнішні процеси та системи. Будьте відкритими до всього нового і знайте, що це буде безпечно для вас.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Сьогодні - день творчих задумів. Кожна цілеспрямована у Всесвіт думка буде реалізована. Ваші бажання мають намір здійснитися, а потреби - задовольняться.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Нині - день спокою та прийняття, коли можна більше видихнути. Він сприятиме новим починанням. Зараз ви знаєте чимало, то варто скористатися своїми знаннями.

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

У вас - пік внутрішнього циклу, коли відкривається потужний астральний і фізичний ресурс. Важливо спрямувати ці сили у необхідному для себе напрямку. Почувайте себе, як модно казати, тут і зараз.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Відпустіть всі свої страхи та образи. Сьогодні - гармонічний день, що несе баланс душі та тіла.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Підсвідомі страхи та потяги можуть затьмарити розум. Все таємне, приховане і темне виходить назовні. Тому вам слід бути готовим до будь-якої ситуації.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Зараз - енергетично неприємний день, що спокушає піддатися хибній думці про свої досягнення. Водночас варто з радістю та вдячністю приймати дари всесвіту, адже ви заслуговуєте на це.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Все, чим ви займаєтеся, має значення. Енергія дня закликає знайти у собі те, що триває вас у цьому світі та допомогти іншим у самопізнанні.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Зараз ви - єдине ціле з енергією, яка створила вас. Це позитивний день для роботи зі снами, яка несе в собі духовне прозріння. Енергія доби розкриває любов до світу, яку потрібно реалізувати, сіючи зерна добрих вчинків.

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