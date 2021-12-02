Місячний календар на грудень 2021: коли повня та молодик

У грудні 2021 року повня зійде наприкінці місяця.
Місяць здавна приваблював людей своєю красою та таємничістю й супроводжував людство протягом його розвитку. Тому пропонуємо вашій увазі місячний календар на грудень 2021 року з зазначенням фаз.
Місяць: астрономія
Місяць - це другий за яскравістю об'єкт на небосхилі після Сонця. Оскільки Місяць обертається навколо Землі з періодом близько місяця, кут між Землею, Місяцем і Сонцем змінюється; ми спостерігаємо це явище як цикл місячних фаз.
Період між послідовними новими місяцями становить 29,5 днів (709 годин). З давніх часів люди намагалися описати і пояснити рух Місяця, використовуючи дедалі точніші теорії.
Місяць — єдиний природний супутник планети Земля. Другий за яскравістю об'єкт на земному небосхилі після Сонця і п'ятий за величиною супутник планет Сонячної системи. З давніх часів люди намагалися описати та пояснити рух Місяця, використовуючи дедалі точніші теорії.
Місяць: езотерика
З погляду езотерики Місяць пов'язують з інтуїцією, умиротворенням, прийняттям кармічних потоків та змінами. Місяць не раз надихав поетів і письменників, художників і музикантів, режисерів і сценаристів на створення творів, пов'язаних з цим єдиним природним супутником Землі. Місяць може виступати як символ таємничості, недоступної краси, любові. Порівняння з Місяцем використовувалося вже в стародавній літературі. Перше фантастичний твір про Місяць (в віршах), відомий з античності, приписується легендарному давньогрецькому співакові Орфею.
Фази Місяця: які бувають
У західній культурі чотирма основними фазами Місяця є молодик, перша чверть, повний місяць і третя чверть (також звана останньої). У незахідних культурах може використовуватися інша кількість місячних фаз; наприклад, в традиційній гавайської культури налічується в цілому тридцять фаз (по одній на день).
- Молодик — фаза, коли Місяць перебуває між Землею і Сонцем. У цей час він невидимий для земного спостерігача.
- Повня — фаза, коли Місяць перебуває в протилежній точці орбіти, і його освітлена Сонцем півкуля видима земному спостерігачеві повністю.
- Проміжні фази — положення Місяця між молодиком і повнею, коли земний спостерігач бачить більшу або меншу частину освітленої півкулі, їх називають чвертями.
Фази Місяця на грудень 2021: деталі
- Спадний Місяць, — від 1 до 3 грудня 2021 року.
- Молодик — 4 грудня 2021 року.
- Зростальний Місяць — від 5 до 18 грудня 2021 року.
- Повня — 19 грудня 2021 року.
- Спадний Місяць, — від 20 до 31 грудня 2021 року.
Візьміть до уваги, що 4 грудня також відбудеться сонячне затемнення.
Фази Місяця: що варто зробити
- З погляду езотерики, під час періоду спадного Місяця, слід потурбуватися про те, щоб із вашого життя зникло те, що заважає вам розвиватися та рухатися далі. Місяць стає спадним, а тому енергія йде на спад, притупляються реакції та знижується фізична активність.
- Під час молодика у грудні найкраще зайнятися плануванням подальшого місячного місяця. Цього дня подумайте, чого ви прагнете досягнути та що опанувати у прийдешній період. Молодик називають точкою енергетичного мінімуму. Тому у цей період не рекомендується починати вагомі справи.
- Під час зростальної фази Місяця у листопаді варто зробити перші кроки до своїх планів та розпочати їхню реалізацію. Сміливо вирушайте у шлях до щастя. Не стримуйте себе.
- Повня вважається центральною частиною місячного циклу. Це водночас апофеоз енергетичного потоку сили, а з іншого боку — саме у цей час людям буває важко, їхні емоції рвуться на поверхню, недарма у фільмах та книжках фігурують перевертні, які залежать від місячного сяйва. Вважається, що в цей період зростає кількість ДТП та самогубств, приміром, представники британської поліції заявили про зв'язок місячних фаз із рівнем насильства.
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