В США здадуть на свята маєток із фільму "Сам вдома"

Бронювання будинку стане доступним із 7 грудня, тоді ж оголосять і добову вартість аренди.
Легендарний будинок Маккалістерів із фільму «Сам вдома» виставили в аренду у Сполучених Штатах.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Власник маєтку у Чикаго від імені старшого брата Кевіна Маккалістера Базза запрошує там пожити усіх охочих, поки їхня родина вже за традицією поїде кудись на канікули.
У домі є 4 гостьових кімнати, дві спальні, телевізор, камін - усе це декоровано у різдвяному стилі - точнісінько такому як у фільмі.
Бронювання будинку стане доступним із 7 грудня, тоді ж оголосять і добову вартість аренди.
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