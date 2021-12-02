В США здадуть на свята маєток із фільму "Сам вдома"

Бронювання будинку стане доступним із 7 грудня, тоді ж оголосять і добову вартість аренди.

Легендарний будинок Маккалістерів із фільму «Сам вдома» виставили в аренду у Сполучених Штатах.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Власник маєтку у Чикаго від імені старшого брата Кевіна Маккалістера Базза запрошує там пожити усіх охочих, поки їхня родина вже за традицією поїде кудись на канікули.

У домі є 4 гостьових кімнати, дві спальні, телевізор, камін - усе це декоровано у різдвяному стилі - точнісінько такому як у фільмі.

Бронювання будинку стане доступним із 7 грудня, тоді ж оголосять і добову вартість аренди.

Новини світу: будинок із фільму "Один вдома" здаватимуть в аренду

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