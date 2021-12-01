Перші у світі біороботи почали самовідтворюватися

Американські вчені заявили, що перші живі роботи — ксеноботи можуть розмножуватися

Науковці університету Вермонта у США виявили, що створені ними перші у світі біороботи — ксеноботи мають здатність самовідтворюватися.

Про це інформує New Scientist.

Ксеноботів вперше було створено минулого року за допомогою клітин з ембріона жаби виду Xenopus laevis. У відповідних лабораторних умовах клітини утворювали невеликі структури, які могли самостійно збиратися, рухатися групами та відчувати своє середовище. За словами вчених, коли біороботи збираються в групи, вони можуть утворювати сфери приблизно з трьох тисяч клітин протягом п'яти днів.

Дослідники помітили, що групи з 12 біороботів можуть утворювати одне або два нові покоління.

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"Один ксенобот-батько може запустити процес розмноження, а потім випадково другий батько може помістити більше осередків у цю купу клітин і так далі", — зазначив автор дослідження Джош Бонгард.

Вчені кажуть, що нове дослідження може бути корисним для використання у медичній сфері.

"Якби ми знали, як наказати клітинам робити те, що ми хочемо, то, це була б регенеративна медицина — рішення травматичних ушкоджень, вроджених вад, раку та старіння", — вважають автори дослідження.

Дослідження показує абсолютно нову модель відтворення: кінематичну самореплікацію. Наголошується, що ні одна тварина чи рослина, відома науці, не відтворюється таким чином. Цей процес відомий на молекулярному рівні, але його раніше не спостерігали у масштабах клітини чи організму.

Можливо, на початку зародження життя на Землі кінематична самореплікація в молекулах могла зіграти свою еволюційну роль. Деякі члени команди сподіваються використати ксеноботів, щоб дослідити, як могли розмножуватися перші організми на Землі.

Нагадаємо, що на початку 2020 року вчені створили абсолютно нову форму життя — перший у світі програмований живий організм.

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