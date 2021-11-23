Вчені з’ясували, чи плачуть немовлята в утробі матері

Плід тренується перед своєю появою на світ.

Починаючи від другого триместру вагітності, мама може відчути, як дитина штовхається та перевертається. За допомогою ультразвуку вченим вдалося побачити, як у плода віком 33 тижні на обличчі була міміка, схожа на плач. Після цього вчені провели вібраційну та шумову стимуляцію плоду й помітили цікаву поведінку.

Про це повідомляє ScienceAlert.

"Якщо ви маєте на увазі під словом плач гучний крик, який виражає сильні почуття чи емоції, то немовлята в утробі матері не плачуть", — сказала Надя Рейсланд із Даремського університету у Великій Британії.

В утробі немовля не може наповнити легені повітрям, яке змусило б вібрувати голосові зв'язки, і дитина почала б кричати. Для цього йому потрібно з'явитись на світ, зазначили спеціалісти.

Дитина розвиває повноцінні вирази обличчя вже після народження за допомогою взаємодії з батьками й іншими людьми, каже Рейсланд. Але вона готується до цього ще в утробі матері.

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