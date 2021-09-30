В Бразилії показали, який вигляд мав знайдений новий вид динозаврів

Рештки динозавра знайшли давно, але лише зараз з’ясували, що це перший відомий представник свого роду

Новий вид динозаврів знайшли в Бразилії. Йому може бути близько 70 млн років.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Вченим вже вдалося з'ясувати, що вони були хижаками. Ці створіння завдовжки у 5 метрів, пересувалися на двох задніх лапах, мали короткі передні і дуже міцний хвіст.

Уперше рештки цих динозаврів знайшли іще 2 десятиліття тому, але лише зараз дослідники із певністю кажуть, що це новий раніше невідомий вид.

Нагадаємо, що нещодавно у Узбекистані виявили рештки нового динозавра, який міг бути головним хижаком екосистеми в Азії та перевершував навіть тиранозавра.

А в Австралії палеонтологи виявили на території Квінсленда скам'янілий череп птерозавра, який виявився найбільшою літаючої рептилією, будь-коли знайденою на цьому континенті.

Новини світу: в Бразилії знайшли новий вид динозаврів - йому може бути близько 70 млн років

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