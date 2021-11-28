"Танці з зірками": найкращі номери суперфіналістів проєкту

За перемогу боротимуться три пари.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозний суперфінал головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

За перемогу у шоу будуть змагатись актор Артур Логай та Анна Кареліна, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар та актор Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук.

Пригадаймо найяскравіші виступи суперфіналістів.

Артур Логай та Анна Кареліна

Актор, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай та Анна Кареліна протягом 13 тижнів дивували глядачів та суддів яскравими перевтіленнями, високою технікою виконання та карколомними підтримками, які більше нікому з учасників не підкорювалися. Артур неодноразово зізнавався, що не очікував, що простий хлопець з маленького містечка зможе дійти до суперфіналу головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Глядачам запам'ятався фрістайл під хіт "Стріляй", у якому Артур продемонстрував дві сторони душі. Саме за цей виступ пара отримала перші 10 балів від Макса Чмерковського та Катерини Кухар. Судді не стримували свого захоплення парою.

"Це була просто руйнівна сила. Сьогодні ви перетанцювали Войтенка. Акторська гра – 10 і техніка – теж 10. Мені здається, що ви найтехнічніша пара за всі п'ять сезонів", - прокоментувала Катерина Кухар.

Здивував глядачів і зворушливий контемп, у якому Артур та Аня танцювали під живий спів бабусі та дідуся актора. Актор зізнався, що це його приклад міцної родини і кохання. Пара здивувала суддів надскладними підтримками.

Катерина Кухар назвала пару найкращим дуетом сезону і зазначила, що номер хотіла поставити на паузу, щоб передивлятися виступ знову й знов. А Влад Яма сказав, що не знає, що мають станцювати інші пари, щоб це перевершити. Макс Чмерковський зазначив, що на шоу в США це був би останній переможний фрістайл, а зараз лише середина сезону.

Зворушив всіх фрістайл, який Артур танцював разом із дружиною та двома синами, адже родина – це головна підтримка та мотиватор актора. Родина на паркеті перенесла всіх у атмосферу новорічного дива, подарувавши найтепліші емоції.

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та її партнер Дмитро Дікусар пройшли складний шлях на паркеті. Оля втілила свою дитячу мрію – навчилася професійно танцювати, адже колись в батьків не було грошей на заняття хореографією. Пара дуже виросла у технічному виконанні та Оля навчилася демонструвати під час виступу емоції, що зазвичай дається спортсменам важко. Після програшу на Олімпіаді в Токіо - перемога в "Танцях з зірками" - це для Олі можливість зробити реванш.

Аргентинське танго Оля станцювала разом із Дмитром Дікусаром та суддею шоу Максом Чмерковським. Тріо продемонструвало спокусливе танго під дощем.

"Я хочу допомогти тобі пройти це випробування – аргентинське танго. І, можливо, переможцем в Україні стане, нарешті, спортсменка", - прокоментував Макс.

Зворушив глядачів та став сюрпризом для самої Олі фрістайл. Оля та Дмитро були в образах фехтувальників, а під ще однією маскою ховалася сестра Олі – Тетяна, яка завжди поруч у важливі для спортсменки миті. Коли сестра наприкінці виступу зняла маску, то Оля від здивування та радості почала плакати.

Запам'ятався і віденьський вальс в образах Роуз та Джейка із культового кінофільму "Тітанік".

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук

Кожен танець на паркеті - це справжня сповідь Костянтина.На паркеті актор відверто бореться з власними комплексами та стереотипами.

Костянтин вперше у історії українських "Танців з зірками" станцював без партнерки контемп під живий спів Сергія Бабкіна. Виступ актор присвятив своїй дружині.

Запам'ятався глядачам і фрістайл разом із Максом Єжовим і Олею Фреймут. У номері Костя з'явився в комедійному гротескному образі учениці школи благородних дівчат.

Зворушив суддів і глядачів контемп під трек Кузьми Скрябіна "Кораблі".

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