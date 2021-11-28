"Танцы со звездами": лучшие номера суперфиналистов проекта

За победу будут бороться три пары.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозный суперфинал главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

За победу в шоу сразятся актер Артур Логай и Анна Карелина, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар и актер Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук.

Вспомним самые яркие выступления суперфиналистов.

Артур Логой и Анна Карелина

Актер, звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай и Анна Карелина в течение 13 недель удивляли зрителей и судей яркими перевоплощениями, высокой техникой исполнения и сногсшибательными поддержками, которые больше никому из участников не подчинялись. Артур неоднократно признавался, что не ожидал, что простой парень из маленького городка сможет дойти до суперфинала главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Зрителям запомнился фристайл под хит "Стріляй", в котором Артур продемонстрировал две стороны души. Именно за это выступление пара получила первые 10 баллов от Макса Чмерковского и Екатерины Кухар. Судьи не сдерживали своего восхищения парой.

"Это была просто разрушительная сила. Сегодня вы перетанцевали Войтенка. Актерская игра – 10 и техника – тоже 10. Мне кажется, что вы самая техническая пара за все пять сезонов", — прокомментировала Екатерина Кухар.

Удивил зрителей и трогательный контемп, в котором Артур и Аня танцевали под живое пение бабушки и дедушки актера. Актер признался, что это его пример крепкой семьи и любви. Пара удивила судей сверхсложными поддержками.

Екатерина Кухар назвала пару лучшим дуэтом сезона и отметила, что номер хотела поставить на паузу, чтобы пересматривать выступление снова и снова. А Влад Яма сказал, что не знает, что должны станцевать другие пары, чтобы это превзойти. Макс Чмерковский отметил, что на шоу в США это был бы последний победный фристайл, а сейчас только середина сезона.

Удивил всех фристайл, который Артур танцевал вместе с женой и двумя сыновьями, ведь семья – это главная поддержка и мотиватор актера. Семья на паркете перенесла всех в атмосферу новогоднего чуда, подарив самые теплые эмоции.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан и ее партнер Дмитрий Дикусар прошли сложный путь на паркете. Оля воплотила свою детскую мечту – научилась профессионально танцевать, ведь когда-то у родителей не было денег на занятие хореографией. Пара очень выросла в техническом исполнении и Оля научилась демонстрировать во время выступления эмоции, которые обычно даются спортсменам тяжело. После проигрыша на Олимпиаде в Токио – победа в "Танцах со звездами" – это для Оли возможность совершить реванш.

Аргентинское танго Оля станцевала вместе с Дмитрием Дикусаром и судьей шоу Максом Чмерковским. Трио продемонстрировало соблазнительное танго под дождем.

"Я хочу помочь тебе пройти это испытание – аргентинское танго. И, возможно, победителем в Украине станет, наконец-то, спортсменка", – прокомментировал Макс.

Удивил зрителей и стал сюрпризом для самой Оли фристайл. Оля и Дмитрий были в образах фехтовальщиков, а под еще одной маской скрывалась сестра Оли – Татьяна, которая всегда рядом в важные для спортсменки моменты. Когда сестра в конце выступления сняла маску, Оля от удивления и радости начала плакать.

Запомнился и венский вальс в образах Роуз и Джейка из культового кинофильма "Титаник".

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

Каждый танец на паркете – это настоящая исповедь Константина. На паркете актер откровенно борется с собственными комплексами и стереотипами.

Константин впервые в истории украинских "Танцев со звездами" станцевал без партнерши контемп под живое пение Сергея Бабкина. Выступление актер посвятил своей жене.

Запомнился зрителям и фристайл вместе с Максом Ежовым и Олей Фреймут. В номере Костя появился в комедийном гротескном образе ученицы школы благородных девиц.

Удивил судей и зрителей контемп под трек Кузьмы Скрябина "Кораблі".

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