Шевченко добыл первое очко во главе "Дженоа" в Серии А

Шевченко добыл первое очко во главе "Дженоа" в Серии А

Команда украинского специалиста расписала мировую с "Удинезе".

28 ноября бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел второй матч у руля итальянского "Дженоа".

В рамках 14-го тура Серии А "грифоны" на выезде сыграли вничью с "Удинезе" - 0:0 .

Напомним, в дебютном поединке у руля генуэзского клуба Шевченко проиграл "Роме" Жозе Моуринью - 0:2.