Шевченко добыл первое очко во главе "Дженоа" в Серии А

Команда украинского специалиста расписала мировую с "Удинезе".
28 ноября бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел второй матч у руля итальянского "Дженоа".
В рамках 14-го тура Серии А "грифоны" на выезде сыграли вничью с "Удинезе" - 0:0.
Напомним, в дебютном поединке у руля генуэзского клуба Шевченко проиграл "Роме" Жозе Моуринью - 0:2.
- "Дженоа" (10 баллов) осталась на 18-м месте в зоне вылета из Серии А. "Удинезе" (15 очков) находится на 14-й строчке.
- В следующем туре Серии А подопечные Шевченко 1 декабря примут "Милан", а "Удинезе" 2 декабря на выезде сыграет против "Лацио".