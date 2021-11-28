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Шевченко добыл первое очко во главе "Дженоа" в Серии А

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Шевченко добыл первое очко во главе "Дженоа" в Серии А

ФФУ

Команда украинского специалиста расписала мировую с "Удинезе".

28 ноября бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел второй матч у руля итальянского "Дженоа".

В рамках 14-го тура Серии А "грифоны" на выезде сыграли вничью с "Удинезе" - 0:0.

Напомним, в дебютном поединке у руля генуэзского клуба Шевченко проиграл "Роме" Жозе Моуринью - 0:2.

  • "Дженоа" (10 баллов) осталась на 18-м месте в зоне вылета из Серии А. "Удинезе" (15 очков) находится на 14-й строчке.
  • В следующем туре Серии А подопечные Шевченко 1 декабря примут "Милан", а "Удинезе" 2 декабря на выезде сыграет против "Лацио".
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