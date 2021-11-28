Шевченко здобув перше очко на чолі "Дженоа" в Серії А

Команда українського фахівця розписала мирову з "Удінезе".
28 листопада колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів другий матч біля керма італійського "Дженоа".
В рамках 14-го туру Серії А "грифони" на виїзді зіграли внічию з "Удінезе" - 0:0.
Нагадаємо, в дебютному поєдинку біля керма генуезького клубу Шевченко програв "Ромі" Жозе Моурінью - 0:2.
- "Дженоа" (10 балів) залишилася на 18-му місці в зоні вильоту з Серії А. "Удінезе" (15 очок) перебуває на 14-й сходинці.
- У наступному турі Серії А підопічні Шевченка 1 грудня приймуть "Мілан", а "Удінезе" 2 грудня на виїзді зіграє проти "Лаціо".