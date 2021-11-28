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Шевченко здобув перше очко на чолі "Дженоа" в Серії А

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Шевченко здобув перше очко на чолі "Дженоа" в Серії А

ФФУ

Команда українського фахівця розписала мирову з "Удінезе".

28 листопада колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів другий матч біля керма італійського "Дженоа".

В рамках 14-го туру Серії А "грифони" на виїзді зіграли внічию з "Удінезе" - 0:0.

Нагадаємо, в дебютному поєдинку біля керма генуезького клубу Шевченко програв "Ромі" Жозе Моурінью - 0:2.

  • "Дженоа" (10 балів) залишилася на 18-му місці в зоні вильоту з Серії А. "Удінезе" (15 очок) перебуває на 14-й сходинці.
  • У наступному турі Серії А підопічні Шевченка 1 грудня приймуть "Мілан", а "Удінезе" 2 грудня на виїзді зіграє проти "Лаціо".
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