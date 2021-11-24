Холодец: традиционный рецепт

В связи с большой загруженностью современная женщина старается сократить время пребывания на кухне, но не в ущерб готовящимся блюдам.

Мы подыскиваем рецепты, требующие минимальных затрат времени, и совершенно напрасно обходим стороной те блюда, на которые придется потратить 2-3 часа и более.

Рекомендуем обратить внимание на холодец, блюдо, которое не понимают иностранцы, но обожают соотечественники. Несмотря на то что времени для приготовления холодца требуется немало, основную его часть он варится без присмотра, а вы занимаетесь своими делами.

Ингредиенты:

3 свиные ножки

1 рулька

2 луковицы

1 морковь

4-5 зубков чеснока

3 л воды

2-3 лавровых листа

8-10 горошин черного перца

4-5 горошин душистого перца

соль

Приготовление

Свиные ножки хорошо очистить, вымыть, залить холодной водой, довести до кипения, убавить огонь до минимума и варить под неплотно накрытой крышкой, периодически снимая пену, 3 часа.

Затем добавить рульку, очищенную морковь целиком и лук, черный и душистый перец горошком и варить, снимая образующийся жир, еще 3 часа.

За 30 минут до окончания варки посолить и добавить лавровый лист.

Готовый бульон процедить.

Мясо отделить от костей, мелко его нарезать или разобрать на волокна, добавить измельченный чеснок, выложить в глубокие тарелки или формы, залить бульоном и выдержать на холоде 6-8 часов.

На заметку

К холодцу подайте хрен или горчицу.

Главное условие получения красивого прозрачного бульона – легкое, почти незаметное его кипение.

Чтобы бульон приобрел золотистый оттенок, луковицу для варки не очищайте от шелухи.

Рульку допустимо заменить говяжьей голяшкой.

При желании готовое блюдо можно украсить. Для этого, разливая холодец, немного бульона оставьте. Когда основное блюдо застынет, выложите на его поверхность веточки зелени, кружочки сваренных вкрутую яиц, нарезанную звездочками отварную морковь и консервированный зеленый горошек, залейте все тонким слоем бульона и оставьте до полного застывания.

Для праздничного оформления холодца его можно залить в формы, уложив украшения на дно, а при подаче перевернуть их на сервировочное блюдо и снять.

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