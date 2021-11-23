Солянка мясная: классический рецепт

Солянка – это суп, приготовленный на наваристом бульоне, который может включать больше десятка мясных составляющих. Впрочем, солянка бывает не только мясная, но и рыбная, а также грибная.

Наш сегодняшний рецепт – солянка мясная сборная, блюдо, занявшее достойное место не только в домашней кухне, но и в ресторанных меню. Кстати, солянка становится особенно актуальной в связи с надвигающейся чередой новогодних и рождественских праздников, потому что это прекрасный способ использования оставшейся после застолья мясной нарезки.

Ингредиенты:

1 кг говядины на кости

200 г копченой грудинки

200 г ветчины

200 г копченой колбасы

200 г охотничьих колбасок

200 г сосисок

4-5 соленых огурцов

2 луковицы

1 морковь

1 банка маслин

2 столовые ложки каперсов

1 лимон

3 л воды

1 стакан рассола

2 столовые ложки томатной пасты

2 лавровых листа

8-10 горошин черного перца

4-5 горошин душистого перца

сметана

зелень

растительное масло

соль

Приготовление

Говядину залить холодной водой и сварить бульон с добавлением целой моркови и 1 луковицы. За 15 минут до готовности в бульон добавить лавровый лист и черный и душистый перец горошком.

Готовый бульон процедить, а мясо снять с кости и нарезать кусочками.

Оставшуюся луковицу измельчить, спассеровать на растительном масле до прозрачности, добавить нарезанные кубиками соленые огурцы и потушить 7-10 минут. Затем ввести томатную пасту, влить рассол и прокипятить все в течение 5-7 минут.

Отдельно обжарить нарезанные колбасы, копченую грудинку и ветчину.

Процеженный бульон довести до кипения, добавить овощную смесь и проварить 5-10 минут, после чего ввести вареную говядину и обжаренные копчености и варить еще 10 минут.

В последнюю очередь добавить нарезанные кружочками сосиски, при необходимости посолить и варить 5-7 минут. Перед тем как выключить огонь, ввести каперсы.

Готовой солянке дать настояться 15-20 минут.

При подаче в каждую тарелку положить маслины, зелень, сметану и ломтик лимона.

На заметку

Бульон при варке не солите, лучше солянку довести до вкуса в конце приготовления. Она включает большое количество копченостей, соленые огурцы, маслины, каперсы, рассол, поэтому с солью легко перестараться.

Маринованные огурцы для солянки не подходят, нужны именно соленые.

Рассол можете использовать огуречный или от маслин.

Чем шире ассортимент мясного набора, тем вкуснее получается солянка. Мясо для нее подходит любое – говядина, телятина, свинина, гусь, утка, дичь, многие добавляют в солянку язык и солонину. Используйте несколько сортов колбасы и копченостей, в том числе карбонад, буженину, балык, пастрому, копченые окорочка, салями, сервелат.

Читайте также:

Айнтопф: немецкий суп "из всего"

Луковый суп: классический французский рецепт

Капустняк с грибами: вкусный и наваристый суп к обеду