Дом вундеркинда "Барселоны" ограбили, когда его семья смотрела матч по телевизору

Они вынесли деньги и драгоценности.

Неприятный инцидент произошел с 18-летним футболистом испанской " Барселоны " Ансу Фати.

Как сообщает Mundo Deportivo, во время игры 14-го тура Чемпионата Испании против "Эспаньола", в дом вундеркинда "блаугранас" ворвались грабители.

Отмечается, что семья Фати в это время находилась дома и смотрела эту игру по телевизору в гостиной, расположенной на первом этаже. Как следствие, воры проникли на второй этаж дома, откуда забрали деньги, драгоценности и часы.

Родственники Фати вызвали полицию после услышанных подозрительных звуков, но когда они прибыли, злоумышленники уже скрылись. В комнатах на втором этаже были беспорядки, сигнализация и видеокамеры были выключены. Ансу уже написал заявление в полицию об ограблении.

Добавим, что сейчас Фати восстанавливается после травмы. Еще несколько недель тренерский штаб во главе с Хави не сможет рассчитывать на этого исполнителя.