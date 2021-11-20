"Барселона" выиграла каталонское дерби в дебютном матче под руководством Хави (видео)

"Барселона" выиграла каталонское дерби в дебютном матче под руководством Хави (видео)

Единственный гол "сине-гранатовые" забили с пенальти.

"Барселона" минимально победила "Эспаньол" ( 1:0 ) в домашнем матче 14-го тура испанской Ла Лиги. Это был первый поединок "блаугранас" под руководством нового главного тренера Хави Эрнандеса.

Решающий мяч в каталонском дерби был забит в начале второго тайма - пенальти реализовал Мемфис Депай.

Таким образом, "Барселона" прервала четырехматчевую серию без побед в Ла Лиге. Ранее "сине-гранатовые" проиграли "Реалу" (1:2), уступили "Райо Вальекано" (0:1), а также сыграли вничью с "Алавесом" (1:1) и "Сельтой" (3:3).