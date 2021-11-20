Врачи рассказали о состоянии Саакашвили, который голодал 50 дней

Политик принимает пищу по схеме, его состояние улучшается – говорят медики.

Группа врачей навестила 20 ноября экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в госпитале города Гори.

Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".

Ранее Саакашвили заявил, что прекращает голодовку, продолжавшуюся 50 дней. Его личный врач Николоз Кипшидзе отметил, что процесс обновления организма политика займет длительный период.

В свою очередь, врач Нино Шарашенидзе рассказала, что Саакашвили начал питаться по определенной схеме. По ее словам, состояние здоровья политика улучшилось, хотя у него и есть жалобы.

В частности, Саакашвили жалуется на головную боль.

Напомним, у Михеила Саакашвили, который из-за осложнений здоровья попал в реанимацию, обнаружили серьезное поражение мозга.

В частности, Саакашвили потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках. Впоследствии его перевели в реанимацию Глданской тюремной больницы.

Прекратил голодовку: Саакашвили перевели из тюремной больницы в военный госпиталь

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