Политика перевели в военный госпиталь.

Экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили прекратил в субботу, 20 ноября, голодовку, которую объявил в начале октября.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на врача политика Николоза Кипшидзе.

Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после того, как его перевели в военный госпиталь в Гори.

Также читайте Саакашвили назвал себя узником Путина

"Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии", – сказал врач.

Также о прекращении голодовки сообщил и его адвокат Ника Гвармия, сообщает Грузия online.

Как сообщалось, третий президент Грузии голодал 50 дней. Вместе с ним о прекращении голодовки объявили девять депутатов от оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Напомним, у Михеила Саакашвили, который из-за осложнений здоровья попал в реанимацию, обнаружили поражение мозга. Врачи прогнозируют, что в дальнейшем у политика может развиться запятая с возможным летальным исходом.

Ранее Саакашвили потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках. Впоследствии его перевели в реанимацию Глданской тюремной больницы.

Читайте также: