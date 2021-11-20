Саакашвили прекратил голодовку

Политика перевели в военный госпиталь.
Экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили прекратил в субботу, 20 ноября, голодовку, которую объявил в начале октября.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на врача политика Николоза Кипшидзе.
Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после того, как его перевели в военный госпиталь в Гори.
"Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии", – сказал врач.
Также о прекращении голодовки сообщил и его адвокат Ника Гвармия, сообщает Грузия online.
Как сообщалось, третий президент Грузии голодал 50 дней. Вместе с ним о прекращении голодовки объявили девять депутатов от оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Напомним, у Михеила Саакашвили, который из-за осложнений здоровья попал в реанимацию, обнаружили поражение мозга. Врачи прогнозируют, что в дальнейшем у политика может развиться запятая с возможным летальным исходом.
Ранее Саакашвили потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках. Впоследствии его перевели в реанимацию Глданской тюремной больницы.
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