Саакашвили назвал себя узником Путина

Экс-президент Грузии заявил, что не смирится со своим "незаконным заключением".

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, согласившийся прекратить голодовку после того, как его переведут в военный госпиталь в городе Гори, обратился к своим сторонникам, назвав себя узником президента России Путина.

Об этом говорится в письме политика, написанном в больнице пенитенциарного учреждения №18, которое было вечером в пятницу, 19 ноября, опубликовано на его странице в Facebook.

В этом письме политик еще раз подтвердил свое намерение прекратить голодовку после того, как он будет доставлен в госпиталь, построенный во времена его президентства. Кроме того, он подчеркнул, что не смирится со своим заключением.

“Я готов поехать в построенный мной госпиталь, построенным мною автобаном и прекратить голодовку сразу после размещения. Однако я действительно ни на день не собираюсь смириться со своим незаконным заключением. Надеюсь, и вы не смиритесь с тем, что я – узник Путина”, – сказано в письме.

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Саакашвили также заявил, что "готов постать перед справедливым судом, который защитит историческую правду" и ответить, "перед теми людьми, которые считают себя пострадавшими, или кому был нанесен реальный ущерб", во время его пребывания на посту президента.

“Все это должно осуществляться в строгом соответствии с правовыми нормами национального достоинства, и я подчинюсь любому решению такого суда. Но, повторяю, сегодняшнее мое заключение является незаконным, и мы все должны это завершить. Завершить освобождение страны”, — обратился к своим сторонникам в Грузии Саакашвили.

Напомним, у Михеила Саакашвили, который из-за осложнений здоровья попал в реанимацию, обнаружили поражение мозга. Врачи прогнозируют, что в дальнейшем у политика может развиться кома с возможным летальным исходом.

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